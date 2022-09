Covid-19. 3062 infetados, 16 mortes, e menos 28 internados em Portugal. Incidência sobe ligeiramente e R(t) mantém-se abaixo de 1

O boletim da DGS assinala, esta quarta-feira, 3062 casos de covid-19, 16 óbitos e 2236 recuperações.

Quanto às infeções, é o valor mais alto dos últimos 21 dias e o segundo mais alto do mês (a 4 de agosto assinalaram-se 3203 infeções). É também o número de mortes mais alto dos últimos sete dias.

Os internamentos descem pelo segundo dia consecutivo: há agora 716 pessoas em enfermaria (menos 28 do que ontem) e menos quatro em unidades de cuidados intensivos (total: 144). O pico em agosto foi de 968 hospitalizados, no dia 2.

A incidência de covid-19 por 100 mil habitantes regista uma ligeira subida, quer no território nacional quer no Continente: é agora de 312,8 casos em Portugal e 317,1 no Continente. O R(t), o índice de transmissibilidade, mantém-se em 0,98 na globalidade do território nacional e no Continente. Na passada segunda-feira, a incidência registada era de 310,4 no território nacional e de 314,6 no Continente.

Considerando os totais absolutos, o país soma agora 1.025.869 casos, mantendo 44.990 ativos (mais 810 face à véspera). Estão registados 963.205 recuperados, com um total atual de pessoas em vigilância de 46.701 (mais 871 do que no boletim anterior).

Norte lidera novos casos

Do total de novos casos, 1124 foram reportados na região Norte, 966 em Lisboa e Vale do Tejo, 478 na região centro, 272 no Algarve e 154 no Alentejo. A estes números somam-se 51 novas infeções registadas na Madeira e 17 nos Açores.

Dos 16 óbitos assinalados no boletim da DGS, a maior parte foram registados em Lisboa e Vale do Tejo (7), com o Norte a somar cinco, o Algarve três e uma morte na região centro.

Os números absolutos de casos e mortes por região ficam assim:

Relativamente a casos confirmados por faixa etária, a fotografia do país é a seguinte:

Quanto a mortes confirmadas por covid-19 por faixa etária, o retrato do país é o seguinte: