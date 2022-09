Efetividade das vacinas Pfizer e Moderna é menor a prevenir infeção pela variante Delta do que pela Alpha: o estudo do INSA e da DGS

Os cientistas confirmam que a vacinação completa continua a proteger a população mas a efetividade das vacinas é menor a prevenir a infeção pela variante Delta do que pela Alpha (associada ao Reino Unido). A conclusão é de um estudo científico que envolveu duas dezenas de investigadores do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) e da Direção-Geral da Saúde (DGS), com a colaboração da Unilabs, e que foi publicado este domingo na plataforma MedRxiv, ainda sujeito a revisão por outros cientistas.

