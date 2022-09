Reportagem na Líbia. Como na guerra, isolada agora pela covid-19

O aeroporto de Mitiga, na capital do país, é, juntamente com o de Misurata, a porta internacional para os líbios que partem para países para os quais podem viajar com facilidade, sem o ansiado visto Schengen que abre as portas da Europa, da Turquia e da Tunísia, quando o encerramento de fronteiras devido à covid assim o permite.

A viagem de avião para se chegar à Líbia a partir da Europa é tremendamente longa, os preços encareceram substancialmente, e para os estrangeiros o custo multiplicou-se por cinco, em comparação com o que um líbio paga pelo mesmo trajeto. A rota por Tunis foi encerrada e de momento a única forma de lá chegar é com escala em Istambul, em voos que partem a altas horas da madrugada, após se presentar um teste PCR para poder embarcar para o destino.