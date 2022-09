Covid-19. Madeira regista 52 novos casos e conta 384 situações ativas

As autoridades da Madeira sinalizaram 52 novos casos de covid-19 e mais 41 doentes recuperados nas últimas 24 horas, registando 384 situações ativas e sete pessoas hospitalizadas, informa o boletim epidemiológico do arquipélago deste sábado.

"Há a reportar 52 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 na Madeira, pelo que a região passa a contabilizar 11.006 casos confirmados [acumulados] de covid-19", indica o balanço divulgado pela Direção Regional de Saúde (DRS).

Esta entidade acrescenta que, dos novos casos, 11 são importados, nomeadamente do Reino Unido (sete), região de Lisboa e Vale do Tejo (dois) e um do Caribe Holandês, sendo os restantes de transmissão local.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS).

Hoje é um dos raros dias em que a DGS atribuiu à Madeira o mesmo número de novos casos (52), indicando, porém, que esta região totaliza 11.395 infeções e 72 mortes (a autoridade regional continua a indicar hoje um total de 75 óbitos associados à covid-19).

A autoridade saúde do arquipélago realça que a Madeira tem hoje notificados 384 casos ativos, dos quais 301 são de transmissão local e 83 importados.

Estas pessoas estão a cumprir isolamento, encontrando-se sete internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, que tem um doente nos Cuidados Continuados e os outros nas unidades polivalentes.

Outros 100 infetados estão confinados numa unidade hoteleira e os demais permanecem em alojamento próprio.

No total, há 260 situações que estão a ser avaliadas pelas autoridades de saúde, "relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da região", é ainda referido no boletim.

A DRS aponta que estão 543 pessoas em vigilância ativa de contactos de casos positivos nas ilhas da Madeira e Porto Santo, além de 44.885 viajantes através da aplicação MadeiraSafe.

No que concerne a doentes recuperados, hoje estão reportados mais 41, passando a região a somar 10.547 pessoas que conseguiram curar-se da doença.