“Imoral”: Organização Mundial da Saúde condena países com pressa em dar a terceira dose da vacina contra a covid

A Organização Mundial da Saúde (OMS) condenou os países que de momento estão a acelerar o processo de administrar uma terceira dose de vacina contra a covid-19. A OMS alega não existirem provas científicas suficientes sobre a necessidade de se tomar uma injeção de reforço.

Mas o principal motivo de condenação por parte da OMS sobre a corrida de vários países ricos à terceira dose de vacina prende-se com o fosso de desigualdade em relação às nações mais pobres, onde largos milhões de pessoas ainda não conseguiram aceder sequer a uma dose, o que torna este processo "imoral".

“Estamos a planear distribuir coletes salva-vidas extra para pessoas que já têm coletes salva-vidas enquanto deixamos outras pessoas afogarem-se sem terem um único colete para salvar a sua vida", argumentou Mike Ryan, diretor do programa de emergência de saúde da OMS, citado pelo The Guardian, frisando que a "realidade ética fundamental" leva a condenar esta pressa na terceira dose evidenciada por vários países, "enquanto deixamos milhões e milhões de pessoas sem nada para as poder proteger".

A OMS emitiu esta posição pouco antes de as autoridades sanitárias dos Estados Unidos anunciarem que todos os americanos vacinados vão ser elegíveis para receber a terceira dose de reforço de vacina contra a covid, começando a 20 de setembro pelos que já tinham tomado duas doses completas há mais de oito meses e dando prioridade a profissionais de saúde e a idosos em lares.

As autoridades de saúde norte-americanas já tinham alertado esta quarta-feira que a eficácia do imunizante contra o novo coronavírus diminuía com o passar do tempo.

Por seu turno, a OMS pediu no início de agosto uma moratória nas doses de reforço do imunizante contra a covid, de forma a conseguir um maior equilíbrio face à desigualdade que ainda persiste entre os países ricos e pobres no acesso às vacinas.