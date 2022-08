Covid-19. Madeira com 34 novos casos e 313 situações ativas

As autoridades da Madeira sinalizaram 34 novos casos de covid-19 e mais 36 doentes recuperados nas últimas 24 horas, reportando 313 situações ativas e sete pessoas hospitalizadas, informou esta segunda-feira a Direção Regional de Saúde.

"Há a reportar 34 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 na Madeira, pelo que a região passa a contabilizar 10.764 casos confirmados de covid-19" desde o início da pandemia, lê-se no boletim sobre a situação epidemiológica no arquipélago.

A DRS adianta que, dos novos casos, sete são importados, dois da região de Lisboa e Vale do Tejo, outros dois de França, um do Reino Unido, outro de Espanha e igual número dos Países Baixos. Os restantes 27 são de transmissão local.

No mesmo documento, é referido que a Madeira regista 313 casos ativos, 225 de transmissão local e 58 importados.

Hoje, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque considerou ser "muito complicada" a situação do aumento de casos no Porto Santo, onde milhares de pessoas estão a passar férias.

Os dados da DRS indicam que esta ilha registou mais 14 casos em comparação com domingo, totalizando 167 desde o início da pandemia.

A DRS salienta que as pessoas identificadas como infetadas estão a cumprir isolamento, com sete doentes internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, um dos quais na unidade de Cuidados Intensivos.

Outras 56 pessoas estão numa unidade hoteleira e as restantes permanecem em alojamento próprio.

As autoridades de saúde estão ainda a avaliar 68 situações "relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da região".

Ainda estão em vigilância ativa de contactos de casos positivos 556 pessoas e 45.732 viajantes através da aplicação 'MadeiraSafe'.

A Madeira contabiliza hoje mais 36 doentes recuperados, somando um total de 10.376 pessoas recuperadas. A DRS indica que o arquipélago regista um total de 75 óbitos associados à doença desde o início da pandemia.

Por seu turno, a Direção-Geral de Saúde atribuiu hoje 30 novos casos de covid-19 à Madeira, apontando que o arquipélago reporta 11.156 infeções e 72 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.