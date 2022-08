Covid-19. Mais 13 mortos, 2217 infetados e 1030 recuperados em Portugal

O boletim da DGS assinala este domingo mais 1030 recuperações no território nacional, 2217 novos casos de covid-19 e 13 óbitos.

Depois de cinco dias numa tendência decrescente, os internamentos voltam a aumentar. Há agora mais 17 pessoas em enfermaria (total: 744) mas há menos quatro camas ocupadas nas Unidades de Cuidados Intensivos (total: 157).

No que toca aos óbitos (13), há oito mortes em pessoas com mais de 80 anos, quatro entre a população dos 70 aos 79 e uma na faixa etária dos 60 aos 69.

A matriz de risco, atualizada sexta-feira, reforça uma tendência de descida acentuada na incidência de covid-19 por 100 mil habitantes: 319,9 casos em Portugal e 324,6 no Continente. Já o R(t), o índice de transmissibilidade, sofreu nova subida ligeira, embora permaneça abaixo de 1: é de 0,95 na globalidade do território nacional e no Continente.

Desde o início da pandemia em Portugal, as autoridades de saúde já identificaram 1.003.335 casos, 17.562 mortes e 940.406 recuperados. Há ainda 54.851 contactos em vigilância, o que corresponde a menos 1534 do que na véspera.

LVT com 36,7% dos casos diários e quatro mortes

Relativamente às mortes por região, Lisboa e Vale do Tejo contabiliza quatro, tantas como o Norte; o Centro regista três, o Alentejo uma e o Algarve outra.

Em termos de casos, LVT volta a liderar, com mais 813 infetados, o que representa 36,7% do total diário.

Segue-se o Norte com 678 infetados, o Algarve com 272, o Centro com 199, o Alentejo com 149, a Madeira com 55 e os Açores com 51.

Os números absolutos de casos e mortes por região ficam assim:

Relativamente a casos confirmados por faixa etária, a fotografia do país é a seguinte:

Por último, quanto a mortes confirmadas por faixa etária, o retrato do país é este: