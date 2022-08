Covid-19 na América Latina. Variante Delta expõe os limites da diplomacia das vacinas

Tem faltado fôlego à Rússia e à China na corrida internacional que usa as vacinas como instrumentos de geopolítica. Em paralelo, o êxito de produção e de eficiência das vacinas de mRNA, Pfizer e Moderna, tem permitido aos Estados Unidos fazerem uma viragem no jogo regional do qual Donald Trump se havia retirado, facilitando o softpower do Kremlin e de Pequim.

“Os Estados Unidos chegaram atrasados com a sua estratégia para a América Latina, permitindo um avanço da Rússia e da China. Porém, esses países esbarram agora nas suas fraquezas”, explica ao Expresso o sociólogo e analista político chileno Patricio Navia, professor da Universidade de Diego Portales, no Chile, e da New York University, EUA.