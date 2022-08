Covid. Rússia admite dois erros na gestão da pandemia face a novo recorde de mortes

A Rússia reconheceu este sábado erros na gestão da pandemia com a vacinação a avançar com dificuldades, quando o país registou um novo máximo diário de mortes relacionadas com a covid-19.

"A Rússia cometeu dois erros. Não sabemos como impedir a propagação do vírus e defender a população e não sabemos como consciencializar as pessoas sobre a importância da vacinação", afirmou, citada pela agência Efe, a diretora do Instituto de Economia da Saúde da Rússia, Larisa Popovich.

Esta responsável notou ainda que os russos sempre "foram céticos em relação às vacinas", incluindo a da gripe.

A Rússia contabilizou hoje mais 819 mortes relacionadas com a pandemia de covid-19, um novo máximo diário, e 22.144 novos casos, segundo o balanço das autoridades locais.

Do total de novos casos, 1.816, ou seja, cerca de 8,2%, são assintomáticos.

Em Moscovo, o epicentro da pandemia no país, o número de novas infeções permanece em queda com 2.317 caos nas últimas 24 horas, menos 8% que no dia anterior.

Em São Petersburgo as infeções também começaram a registar uma trajetória descendente.

Desde o início da pandemia, a Rússia verificou 6.579.212 casos de infeção e 169.683 óbitos.

Esta sexta-feira a capital russa começou a aliviar as restrições impostas para conter o vírus.

Mais de 40 milhões de cidadãos, cerca de 27% da população, já foram vacinados contra a covid-19 com pelo menos uma dose e aproximadamente 30 milhões já estão totalmente imunizados.

A vacina russa Sputnik V celebrou quarta-feira o seu primeiro aniversário. Perto de 70 países já autorizaram a utilização desta vacina.