Covid-19. Portugal passou o milhão de infetados, o número que Graça Freitas temia antes do primeiro caso

O boletim da DGS assinala este sábado mais 2571 novos casos de covid-19, 2821 recuperações e 12 mortes. Portugal passou assim a barreira do milhão de infetados, tal como Graça Freitas previa nas declarações que fizeram manchete na edição do Expresso de 29 de fevereiro de 2020. O país passa a ter 1.001.118 casos verificados oficialmente desde o início da pandemia. 939.376 pessoas recuperaram de covid neste período e 17.549 morreram.

Ainda antes de ter surgido o primeiro caso de covid-19 em Portugal, a diretora-geral da Saúde explicava ao Expresso a forma como as autoridades estavam a prever o avanço da pandemia. “No caso da covid-19, ainda não sabemos tudo para fazer cenários tão bem feitos. Assim, estamos a fazer cenários para uma taxa total de ataque de 10% [um milhão de portugueses]”, disse a diretora-geral da Saúde ao Expresso em fevereiro do ano passado.

À data, Graça Freitas preparava o país para “uma propagação epidémica mais intensa durante, pelo menos, 12 a 14 semanas”. Além disso, com base nos estudos disponíveis, previa que 80% dos infetados tivessem doença ligeira a moderada e só 20% doença mais grave.

No mesmo dia em que a entrevista do Expresso foi publicada, Graça Freitas tentou tranquilizar o país durante uma conferência de imprensa: “Foi um primeiro cenário que não estamos à espera que aconteça”. Volvidos 532 dias, o cenário tornou-se real. Aconteceu mesmo.

Desde 2 de março de 2020, quando foi confirmado o primeiro caso de covid-19, as autoridades de saúde detetaram 1.001.118 casos de covid-19. O número de infeções reportadas este sábado (2571) é inferior ao da véspera (2598).

O boletim da DGS dá ainda conta de 44.193 casos ativos, menos 262 do que na véspera. Os internamentos descem pelo quinto dia consecutivo. Há agora menos cinco doentes internados e nas Unidades de Cuidados Intensivos há menos uma cama ocupada. No total, 727 doentes continuam em enfermaria e 161 estão nas UCI.

A matriz de risco, atualizada sexta-feira, reforça uma tendência de descida acentuada na incidência de covid-19 por 100 mil habitantes: 319,9 casos em Portugal e 324,6 no Continente. Já o R(t), o índice de transmissibilidade, sofreu nova subida ligeira, embora permaneça abaixo de 1: é de 0,95 na globalidade do território nacional e no Continente.

Lisboa e Vale do Tejo com sete das 12 mortes, norte com mais casos

De acordo com o boletim da DGS deste sábado, o Norte é a região nacional com mais casos diários, representando 35,6% do total registado nas últimas 24 horas. Tem agora mais 915 infetados, acima dos 862 verificados na véspera, não tendo, no entanto, qualquer morte a registar.

As autoridades de saúde detetaram mais 901 casos em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), abaixo dos 1001 reportados esta sexta-feira. Morreram sete pessoas em LVT.

Logo a seguir está o Algarve com 286 infetados, o Centro com 281, o Alentejo com 118, a Madeira com 41 e finalmente os Açores com 29.

