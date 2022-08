Covid-19. China regista mais 66 casos, 30 por contágio local

A China registou 66 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, 30 dos quais por transmissão local.

Estes últimos foram detetados nas províncias de Jiangsu (18), Henan (4), Hubei (4), Hunan (3) e Yunnan (1).

Os restantes 36 casos foram diagnosticados em viajantes estrangeiros em Fujian (11), Xangai (5), Yunnan (5), Shandong (4), Sichuan (4), Guangdong (3), Tianjin (2), Liaoning (1) e Shaanxi (1).

Este é o terceiro dia consecutivo em que o número de infeções fica abaixo das 100, numa altura em que o país enfrenta pequenos surtos.

O número total de casos ativos na China continental subiu para 1.907, dos quais 62 estão em estado grave.

O número de pessoas infetadas desde o início da pandemia é de 94.326. Destas, 4.636 morreram.

A covid-19 provocou pelo menos 4.333.013 mortes em todo o mundo, entre mais de 205,3 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência de notícias France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.537 pessoas e foram registados 998.547 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, a Índia, a África do Sul, o Brasil ou o Peru.