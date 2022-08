A noite em que os mais jovens “demonstraram uma maturidade muito superior” à dos que estavam atrás do vice-almirante

A bateria do telemóvel pregou uma partida a Vera Marques. Recém-vacinada contra a covid-19, sentada numa cadeira no Ginásio 1, transformado em sala de recobro no Pavilhão Multiusos de Odivelas, a jovem de 18 anos não pôde partilhar nas redes sociais o momento em que recebeu a primeira dose. "Fiquei sem bateria", diz com um sorriso, para depois perguntar as horas e confirmar quantos minutos lhe faltam para poder ir para casa. Está tranquila. Tem a sensação de dever cumprido e está feliz por ter ultrapassado "algumas dúvidas iniciais" que ainda a fizeram hesitar antes de aceitar a vinda ao centro de vacinação. "O medo de alguma coisa poder correr mal, de a vacina não ser realmente eficaz contra a variante Delta ou o não se saber exatamente os seus efeitos a longo prazo..." Receios que venceu por perceber que não era tempo de "ser egoísta".

