Mais de cinco milhões gastos em equipamentos para a covid que nunca chegaram aos hospitais. Governo tenta reaver dinheiro

O Governo, através da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), está a tentar reaver 5,3 milhões de euros relativos à aquisição de equipamentos de medicina intensiva para a covid-19, como ventiladores, monitores, bombas ou infusoras, e que nunca chegaram aos hospitais, segundo avança o jornal "Público" esta sexta-feira.

Ao todo, a ACSS gastou mais de 37,7 milhões de euros em material de terapia intensiva para equipar os hospitais nacionais de forma a poderem dar resposta à pandemia. O relatório de gestão e demonstrações financeiras deste organismo dá conta que 31,2 milhões de euros destes equipamentos foram rececionados nos hospitais, ficando por receber um montante de 5.321.234,50 euros por adiantamentos feitos a fornecedores em aquisição de material.

Estes processos foram alvo de "resolução por incumprimento contratual, encontrando-se a ACSS a finalizar as negociações com os fornecedores para a restituição dos montantes", explicita o jornal.

Devido à urgência gerada com a situação pandémica, o material médico assim que chegava era imediatamente encaminhado para os hospitais para não ser descontinuada a prestação a doentes com covid-19 em cuidados intensivos, não sendo submetido às habituais formalidades de registo, segundo explicou fonte da ACSS ao "Público". Esta adiantou ainda que a regularização do processo está em curso.