Covid-19. Onze mortes, 2708 infetados e mais de 2200 recuperados em Portugal. Internamentos descem pelo terceiro dia consecutivo

O boletim da DGS assinala, esta quinta-feira, mais 2209 recuperações em Portugal, 2709 casos de covid-19 e 11 mortes.

Os internamentos descem pelo terceiro dia consecutivo — em três dias 103 pessoas deixaram o internamento em enfermaria e 20 as unidades de cuidados intensivos (UCI). Hoje há menos 31 doentes internados e menos 12 em estado grave: no total 754 pessoas continuam internadas, 169 das quais em UCI.

O número de infeções reportadas hoje (2708) baixou face à véspera (2948) e à média dos últimos 30 dias (2785), no entanto está acima da média da última semana (cerca de 2280 casos por dia).

Quanto às mortes (11), trata-se do segundo valor mais baixo desde o início da semana, logo a seguir a domingo, quando se assinalaram 10 óbitos por covid-19. As mortes parecem estar a diminuir gradualmente: o número de hoje está abaixo da média dos últimos sete e 30 dias.

A matriz de risco, atualizada ontem (nova atualização esta sexta-feira), reflete uma descida acentuada na incidência de covid-19 por 100 mil habitantes: de 326,5 casos em Portugal e 331,6 no Continente. Já o R(t), o índice de transmissibilidade, sofreu nova subida ligeira, embora permaneça abaixo de 1: é de 0,94 na globalidade do território nacional e no Continente.

Desde o início da pandemia em Portugal, as autoridades de saúde já identificaram 995.949 casos, 17.525 mortes e 934.017 recuperados. Há ainda 57.278 contactos em vigilância, o que corresponde a menos 836 do que na véspera. Já os casos ativos, 43.919, subiram face a quarta-feira - mais 675.

Lisboa e Vale do Tejo com seis das 11 mortes

A região de Lisboa e Vale do Tejo volta a liderar a nível nacional com o maior número de infeções (1036) nas últimas 24 horas, o que corresponde a 38,26% dos contágios em todo o país. Lisboa e Vale do Tejo registou também mais de metade das mortes a lamentar esta quinta-feira: seis em 11.

Como já é habitual, o Norte segue a região de Lisboa, com 915 casos no último dia — cerca de um terço (33,79%) do total de contágios hoje. Logo a seguir está o Centro com 290 infetados (10,71%), o Algarve com 257 (9,49%), o Alentejo com 130 (4,80%), a Madeira com 49 (1,81%) e finalmente os Açores com 31 (1,14%).

Todas as regiões sofreram um decréscimo de casos face a quarta-feira menos o Alentejo e a Madeira, onde as infeções cresceram ligeiramente.

Por último, as 11 mortes ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (seis), no Norte (duas), no Alentejo (duas) e no Algarve (uma). Os óbitos foram na faixa entre os 50 e os 59 anos (um), os 70 e os 79 anos (três) e no grupo etário a partir dos 80 que concentra as restantes mortes (sete).

Os números absolutos de casos e mortes por região ficam assim:

Relativamente a casos confirmados por faixa etária, a fotografia do país é a seguinte:

Por último, quanto a mortes confirmadas por covid-19 por faixa etária, uma doença que afeta mais a população mais idosa, o retrato do país é este: