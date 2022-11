Só 58 crianças e jovens com covid foram internados em cuidados intesivos em mais de um ano de pandemia em Portugal

Em Portugal, apenas 58 crianças e jovens foram internados em unidades de cuidados intensivos nos hospitais devido à covid-19 desde que a pandemia começou, há cerca de 14 meses, segundo avança o jornal "Público" esta quarta-feira.

Os dados citados pelo diário vão de março de 2020 ao final de maio de 2021 e fazem parte do Registo Nacional de Casos Pediátricos de Covid-19 com Internamento em Intensivos (EPICENTRE.PT), e o número representa 0,04% dos 125.942 casos positivos que a Direção-Geral da Saúde registou entre os zero e os 19 anos neste período.

Até ao momento, nestas faixas etárias registaram-se cinco mortes, todas associadas a comorbilidades.

Na faixa das crianças e dos jovens, a "doença grave é raríssima" devido à infeção por covid, segundo Cristina Camilo, presidente da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos Pediátricos e responsável pelos dados pediátricos, citada pelo "Público", frisando que muitos dos internamentos neste campo foram feitos por precaução.

O destaque vai para os 41 casos de síndrome respiratória (designada de MIS-C) que constam no registo nacional neste período, e surge por norma quatro a seis semanas após a infeção, sobretudo em adolescentes.

Cristina Camilo recorda ao jornal que os primeiros casos aconteceram em maio de 2020 e, na altura, os sintomas de febre alta, cansaço, dores nas articulações não foram logo associados à covid, e que a situação agora é diferente. "Os casos são diagnosticados mais precocemente, começam o tratamento mais depressa e a necessidade de suporte cardíaco com medicamentos ou mesmo a necessidade de cuidados respiratórios estão a diminuir. Continuam a precisar de intensivos, mas menos dias e com menor gravidade", frisou a médica.