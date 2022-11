Covid-19. Espanha com 17.023 novos casos e 93 mortes nas últimas 24 horas

Espanha contabilizou 17.023 novos casos de covid-19 e 93 mortes nas últimas 24 horas, anunciou esta quarta-feira o Ministério da Saúde espanhol. Com os novos números, o total de casos desde o início da pandemia em Espanha, em fevereiro de 2020, ascende a 4.660.473, enquanto o de mortes subiu para 82.320.

A pressão nas unidades de cuidados intensivos caiu hoje pelo segundo dia consecutivo, havendo 1.947 internados, menos 40 do que no dia anterior. Segundo os dados oficiais, a taxa de incidência de transmissão diminuiu precisamente para 500 casos por cada 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, menos do que os 503 registados terça-feira e menos 110 do que há uma semana.

A pressão nas unidades de cuidados intensivos tinha subido incessantemente entre 08 de julho e 09 deste mês. A transmissão acumulada a sete dias também caiu e situa-se hoje em 205 casos por cada 100.000 habitantes, menos 10 pontos do que na terça-feira.