Vacinação. Portugal está a oito pontos percentuais de deixar de ser obrigatório o uso de máscara na rua - e não só

Mais de 7,3 milhões de pessoas em Portugal, o equivalente a 71% da população, já tomaram pelo menos uma dose da vacina, sendo que cerca de 6,4 milhões já completaram a vacinação - ou seja, 62% da população. Contas feitas, Portugal está a oito pontos percentuais de entrar na próxima fase de desconfinamento, na qual pelo menos 70% da população tem de ter a vacinação completa.

A próxima fase contempla o fim do uso obrigatório de máscara na via pública desde que não seja possível manter o distanciamento social, o aumento para 75% da lotação de casamento e batizados e ainda de espetáculos culturais, o fim dos limites de ocupação nos transportes públicos e o fim da necessidade de haver marcação prévia para quem se quiser dirigir aos serviços públicos.

Os dados divulgados esta terça-feira pela task force de vacinação revelam, por outro lado, que as duas regiões de Portugal Continental onde houve mais novos casos covid nas últimas horas são também as que estão mais atrasadas na vacinação completa. O Norte teve 794 novos casos e tem 62% da sua população completamente vacinada - Lisboa e Vale do Tejo, que teve 747 novos casos, é a única região de Portugal Continental com indicador pior da toma das duas vacinas - 61%.

VACINAÇÃO POR REGIÃO

Em Portugal Continental

No Algarve 63% das pessoas já completaram a vacinação, percentagem que sobe para 65% no Centro e 66% no Alentejo. Nas ilhas, 61% da população da Madeira completou a vacinação e nos Açores a percentagem é de 60%.

VACINAÇÃO POR IDADES

Em % da população de cada faixa etária

Na análise por faixa etária, 99% das pessoas com 80 anos ou mais tomaram pelo menos uma dose, 96% as duas; na faixa 65-79 as percentagens de 99% e 97%; nos 50-64 são de 95% e 89%, nos 25-49 de 79% e 63% e nos 18-24 de 34% e 19%.

Nota para a faixa dos 18-24: há uma semana a percentagem era de 20% ao nível da primeira dose. Refira-se ainda que 10178 pessoas até aos 17 anos já tomaram uma dose e 3273 as duas.

Portugal recebeu até ao momento cerca de 14,4 milhões de doses de vacinas e administrou à volta de 13,2 milhões.