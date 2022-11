Covid-19. Estados Unidos preparam-se para exigir vacinação completa aos visitantes do exterior

Com as restrições às viagens internacionais ainda em vigor, por causa da variante Delta, os Estados Unidos preparam um plano para a reabertura das fronteiras ao turismo, o que deverá acontecer por fases e poderá exigir que os visitantes apresentem um certificado de vacinação completa contra a covid-19.

As notícias citam um funcionário da Casa Branca e não são adiantadas quaisquer datas. Para já, trata-se de definir as regras, para que o novo plano seja operacionalizado quando os EUA começarem a suspender as atuais limitações à circulação internacional.

O objetivo é definir ““uma política de viagens internacionais consistente e segura”, adiantou a mesma fonte. A obrigação do esquema completo de vacinação para cidadãos estrangeiros terá “exceções limitadas”.

As restrições atuais incluem viagens do México, Canadá, Europa e outros países. Em Julho o Presidente Biden confirmou que se manteriam, dado o número crescente de novos casos de covid-19 no país. Após uma queda acentuada desde o início do ano, o total de infetados aumentou novamente, tendo diminuído as taxas de vacinação.

Os últimos registos indicam que cerca de 70% dos adultos norte-americanos receberam pelo menos uma dose da vacina contra o coronavírus.