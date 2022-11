Covid-19. Autoagendamento exclusivo para 16 e 17 anos termina esta sexta-feira

Segundo a informação divulgada pela 'task-force' do plano de vacinação contra a covid-19, as segundas doses não são autoagendadas e ocorrem sempre no local onde foi administrada a primeira dose.

A possibilidade de os jovens a partir dos 16 anos poderem autoagendar a toma da primeira dose da vacina contra o vírus SARS-CoV-2 arrancou na terça-feira, uma semana depois de ter sido aberta a vacinação para a faixa etária para os de 18 ou mais anos, que entretanto foi suspensa e será retomada no sábado.

A modalidade do auto agendamento permite que as pessoas selecionem o local e a data em que pretendem ser vacinadas, recebendo depois uma mensagem SMS com a confirmação do dia, da hora e do centro de vacinação. A confirmação do agendamento implica que seja enviada resposta ao SMS.

De acordo com os dados mais recentes, um total de 57% da população residente em Portugal tem a vacinação completa contra a covid-19.

Ao todo, até dia 01 de agosto, 5,85 milhões de pessoas (57%) tinham concluído o esquema vacinal e 7,05 milhões (69%) tinham tomado pelo menos uma dose.

Em Portugal, a campanha de vacinação contra a covid-19 iniciou-se em 27 de dezembro de 2020, sendo administradas atualmente as vacinas da Pfizer/BioNTech, Moderna e AstraZeneca (dose dupla) e da Janssen (dose única).