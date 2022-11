O dia D, de domingo e de alívio das restrições anti-covid: o que muda a partir de 1 de agosto?

Porque é que as regras mudaram?

Porque o indicador de transmissibilidade R(t) está abaixo de 1, a nível nacional. A incidência da doença também se encontra a descer, segundo os dados divulgados na matriz de risco do boletim da Direção-Geral da Saúde.

As regras são iguais para todos os concelhos?

Sim. A partir deste domingo terminam as regras diferenciadas que se aplicavam aos concelhos segundo o grau de risco de propagação da covid-19.

É permitido andar na rua depois das 23 horas?

Sim. Já não há recolher obrigatório.

Posso circular livremente entre concelhos?

Sim, não existem quaisquer restrições à circulação.

Já não é necessário usar máscara na via pública?

É. Deve continuar a usar-se máscara em locais fechados e também na rua, sempre que não seja possível manter a distância recomendada de dois metros.

O consumo de álcool na via pública passa a ser permitido?

Não.

Os transportes públicos deixam de ter limites de lotação?

Não, nesta primeira fase do desconfinamento ainda não há alterações à lotação nos transportes.

Os agendamentos nas instituições públicas continuam a ser obrigatórios?

Sim.

O que é preciso para fazer uma refeição no interior de um restaurante de sexta-feira a domingo ou aos feriados?

É necessário apresentar um Certificado Digital Covid, que atesta a vacinação completa contra a covid-19 (o certificado só é válido 14 dias após a vacinação com uma ou duas doses, dependendo do caso) ou um teste negativo feito nas últimas 48 horas. Estas regras não se aplicam no caso de a refeição ser realizada numa esplanada.

Quantas pessoas podem sentar-se numa só mesa?

No interior dos restaurantes podem estar seis convivas numa mesa. No caso das esplanadas esse limite passa para dez pessoas.

E para viajar ou pernoitar em alojamentos turísticos?

É igualmente exigida a apresentação de Certificado ou teste negativo feito nas últimas 48 horas para efetuar viagens por via aérea ou marítima e para frequentar estabelecimentos turísticos e alojamento local.

Quantas pessoas podem ser convidadas para os casamentos ou batizados?

O número de convidados tem de corresponder a 50 por cento da lotação do local onde estiver prevista a celebração.

Os convidados devem apresentar um Certificado ou um teste negativo?

Sim, sempre que sejam convidadas mais de dez pessoas.

Ir com os miúdos ao parque de diversões já é possível?

Sim, é.

Já é permitido ir a uma discoteca ou bar?

As discotecas ainda não podem funcionar. A abertura destas, com livre acesso à pista de dança, está prevista para outubro, caso a situação tenha evolução positiva. Mas é possível ir a bares. Estes podem funcionar até às duas da manhã, com as mesmas regras da restauração.

Então, em alternativa, é possível dançar num bar?

Não. O Governo determinou que os espaços de dança ou similares não podem ser usados para esse efeito. Podem, no entanto, ser colocados neles mesas destinadas aos clientes. Os bares têm de cumprir as mesmas regras de distanciamento impostas à restauração.

Já é possível ir às termas ou a um spa? E a casinos ou a bingos?

Sim, mediante apresentação do Certificado Digital Covid ou um teste negativo.

Pode ir-se ao teatro ou a um concerto sem ter de apresentar Certificado Digital Covid ou teste negativo?

Sim, desde que não estejam mais de 500 pessoas num local fechado. Os espetáculos culturais, podem agora ter uma lotação de 66 por cento.

Em que eventos culturais, desportivos ou corporativos será preciso apresentar o certificado ou o teste negativo?

Em todos os que tenham mais de mil pessoas em ambiente aberto ou os que tenham 500 pessoas em ambiente fechado.

E para frequentar o ginásio, o que muda?

Passa a ser obrigatória a apresentação do Certificado Digital Covid ou um teste rápido negativo para frequentar as aulas de grupo.

A festa de batizado ou casamento pode acabar depois das 2 horas da manhã?

Não, esse é o limite máximo estabelecido.

A partir de amanhã voltam as festas e romarias?

Não. Isso só acontecerá na terceira fase, prevista para outubro.

O teletrabalho acaba?

Não. O teletrabalho deixa de ser obrigatório e passa a ser recomendado, sempre que as atividades o permitam.

Quem já tem a vacinação completa terá de tomar uma dose de reforço depois do verão?

Ainda não é possível saber, mas Portugal comprou um número de doses suficientes caso seja necessário fazer reforço.

As crianças ou adolescentes entre os 12 e os 15 anos vão começar a ser vacinados?

Ainda não, no caso dos que vivem em Portugal continental (a Madeira começou este sábado a vacinação a partir dos 12 anos). Os portadores de doenças de risco podem, no entanto, quando recomendado pelo médico serem imunizados.

Quando é que as restrições vão ser aliviadas de novo?

O Governo prevê anunciar novas medidas a 5 de setembro, quando a vacinação atingir os 71 por cento. A terceira fase está marcada outubro, altura em que se calcula chegar à imunidade de grupo, ou sejam quando 85 por cento da população estiver vacinada.