Covid-19. Mais de 200 mil manifestantes em França contra passe sanitário

Mais de 200.000 pessoas marcharam hoje, em França, incluindo mais de 14.000 em Paris, pelo terceiro fim de semana consecutivo contra o passe sanitário, uma mobilização crescente, de acordo com dados do Ministério do Interior.

Às 18h locais (19h em Lisboa), os serviços do Ministério do Interior identificaram 204.090 manifestantes, incluindo cerca de 14.250 em Paris, para um total de 184 ações. No último sábado, essas manifestações reuniram um total de 161.000 pessoas, incluindo 11.000 em Paris.

Segundo um primeiro relatório enviado pelo Ministério do Interior, "ocorreram 19 detenções, incluindo 10 em Paris" e "três membros das forças de segurança ficaram feridos" na capital francesa.

A situação ficou tensa no final da tarde na capital, na Praça da Bastilha, após a chegada do principal cortejo de manifestantes contra o passe sanitário e os polícias reagiram com gás lacrimogéneo e canhões de água e jatos de projéteis nos últimos manifestantes.

O desfile já tinha sido marcado por algumas tensões ao longo do percurso, especialmente à volta da Praça da República.

"Toda a gente detesta a polícia", gritavam alguns manifestantes enquanto outros injuriavam as forças policiais que estavam posicionadas na escadaria da Ópera de "putas de Macron".

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.202.179 mortos em todo o mundo, entre mais de 196,5 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse, divulgado na sexta-feira.