Mapa da covid. A restrições diferenciadas acabaram mas há ainda 76 concelhos com nível muito elevado (veja o seu)

Entre os dez concelhos com maior incidência da covid-19 no país, sete são no Algarve (Portimão, Albufeira, Loulé, São Brás de Alportel, Lagos, Lagoa e Faro). Os restantes são Sines, que tem o valor nacional mais alto (1364), e Cuba, no Alentejo, e Lousada, no Norte, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizado esta sexta-feira. As regras anunciadas ontem pelo primeiro-ministro, António Costa, não diferenciam os municípios no Continente, mas aplicando as diretrizes de risco das últimas semanas, ainda há 76 concelhos no país com risco muito elevado, mais 15 do que na última avaliação.

Número de novos casos por 100 mil habitantes

Incidência cumulativa a 14 dias, entre 15 e 28 de julho

Há três municípios no país com mais de mil novos casos – Sines (1364), Portimão (1183) e Albufeira (1100). São as situações atualmente mais altas, mas destes três, Sines e Portimão tiveram subidas residuais e Albufeira desceu de 1553 para os atuais 1100 casos por 100 mil habitantes.

Lisboa baixou a incidência a 14 dias, passando de 840 para 750 novos casos por 100 mil habitantes, confirmando-se que já foi ultrapassado o pico de infeções na região anunciado pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, na semana passada. O Porto recuou de 871 para 823 casos por 100 mil, refletindo também um abrandamento.

PESQUISE POR CONCELHO

Em relação à semana passada, a incidência agravou-se em 114 concelhos, menos 104 do que os aumentos registados na semana anterior (218), melhorou em 169 e manteve-se na mesma em 25. Embora sejam todos concelhos de baixa densidade, Vila Nova de Foz Côa e Mirandela, no Norte, e Vidigueira, Sousel, Cuba, Castro Verde e Mértola, todos no Alentejo, foram os municípios com maior subida semanal. Esposende é o concelho de alta densidade com maior subida da incidência a 14 dias, passou de 228 casos por 100 mil habitantes para 410.

Há seis concelhos (-3) sem nenhum novo caso confirmado nas últimas duas semanas: Barrancos, Nisa, Vila Velha de Ródão, São Vicente (Madeira), Corvo e Santa Cruz das Flores (Açores)

AÇORES

Dos nove municípios açorianos que têm uma incidência acima de 120 novos casos por 100 mil habitantes, Lagoa (S. Miguel) e Vila da Praia da Vitória (Terceira) são os que registam valores mais elevados. Há apenas dois concelhos no arquipélago que continuam sem nenhuma nova infeção.

MADEIRA

Na região da Madeira, sete dos 11 concelhos estão acima do patamar dos 120 casos por 100 mil, mas não há municípios acima dos 240. São Vicente não registou novas infeções nos últimos 14 dias.