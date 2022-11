Covid-19. R(t) e incidência descem, novos casos também. Mais 14 mortes e 2595 infetados em Portugal

O boletim da Direção-Geral da Saúde divulgado esta sexta-feira dá conta de 2595 novas infeções nas últimas 24 horas, 14 mortes e 3331 doentes recuperados.

Neste momento estão internados menos 30 doentes do que na véspera, o que faz cair para 924 os internamentos. Há também menos nove pessoas em situação crítica, ainda assim 199 continuam em Unidades de Cuidados Intensivos.

Os casos ativos descem para os 50.811 (menos 750), em resultado da diferença entre as recuperações (3331) e os novos casos (2595) desta sexta-feira. Sobre estes, verifica-se que estão abaixo dos identificados na sexta-feira da semana passada (3794), e abaixo da média de novas infeções dos últimos sete (2714,7) e 30 dias (2882,8).

A matriz de risco, atualizada esta sexta-feira, indica uma descida acentuada na incidência de covid-19, no território nacional, situando-se agora nos 419,2 casos por 100 mil habitantes. A incidência parece ter estabilizado no Continente, mantendo-se nos 439,3. O alívio também acontece no R(t), o índice de transmissibilidade, que está já abaixo de 1 (o que já não acontecia desde 14 de maio): é agora de 0,98 na globalidade do território nacional e no Continente, quando a 7 de julho estava em 1,20.

Na passada quarta-feira a incidência registada foi de 428,3 no território nacional e de 439,3 no Continente. Quanto ao R(t), os valores eram de 1,01 na globalidade do território nacional e no Continente.

Os números da pandemia desde o início da incidência de covid-19 em Portugal ficam assim distribuídos: 966.041 infeções, 897.886 recuperações e 17.344 mortes. Esta sexta-feira há ainda 50.811 casos ativos, menos 750 do que na véspera e 78.737 contactos em vigilância, menos 410 do que na quinta-feira.

Descida de novos casos em todas as regiões do país

No que toca à distribuição dos casos positivos pelas regiões do país, as percentagens são quase todas idênticas às registadas no dia de ontem. Norte e Lisboa e Vale do Tejo (LVT) viram o número de casos diários diminuir ligeiramente pelo segundo dia consecutivo, descendo para números inferiores a mil: 950 e 913 casos diários respetivamente. Aliás, este recuo no número de casos diários regista-se em todas as outras regiões do país: Centro (289), Alentejo (130), Algarve (234), Açores (56), e Madeira (23).

Quanto às 14 mortes registadas esta sexta-feira (o maior número desde o dia 24 deste mês), o panorama é pior: o Norte tem mais duas mortes do que ontem (de três para cinco), LVT regista mais uma (quatro no total), o Centro volta a registar uma vítima, e o Alentejo regista dois óbitos (depois de cinco dias a zero). Esta sexta-feira morreu uma pessoa entre os 40 e os 49 anos, duas pessoas entre os 60 e os 69, e três entre os 70 e os 79. Os restantes oito óbitos são todos de cidadãos com mais de 80 anos.

Os números absolutos de casos e mortes por região ficam assim:

Relativamente a casos confirmados por faixa etária, a fotografia do país é a seguinte:

Por último, quanto a mortes confirmadas por covid-19 por faixa etária, uma doença que afeta mais a população mais idosa, o retrato do país é este: