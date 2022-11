Covid-19. Dez mortes, 3009 infetados e mais 2868 recuperados nas últimas 24 horas em Portugal

O boletim da Direção-Geral da Saúde indica que foram diagnosticados 3009 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, morreram mais dez pessoas e 2868 recuperaram da doença. Há 51.561 casos ativos, mais 131 do que na véspera.

Os internamentos relativos a quarta-feira, hoje divulgados, continuam a subir quer em enfermaria, quer nos Cuidados Intensivos (UCI): mais 20 e 8 respetivamente. Esta quinta-feira há um total de 954 pessoas internadas, 208 das quais em UCI.

Quanto às novas infeções, e à semelhança do que tem acontecido nos últimos dias, ficam abaixo quando comparadas com as de quinta-feira da semana passada (3622). Estão, no entanto, ainda acima da média de novos casos dos últimos sete (2886) e 30 dias (2875).

A matriz de risco foi atualizada esta quarta-feira, com a incidência de covid-19 a subir ligeiramente no território nacional, situando-se nos 428,3 casos por 100 mil habitantes, e mantendo-se inalterada no Continente — 439,3. O R(t), o índice de transmissibilidade, situa-se nos 1,01 na globalidade do território nacional e no Continente, quando a 7 de julho estava em 1,20.

O boletim da DGS dá ainda conta dos números gerais da pandemia, desde que surgiu o primeiro caso em Portugal, em março de 2020: 963.446 infetados, 17.330 óbitos e 894.555 recuperados. Há ainda 51.561 casos ativos, mais 131 do que na quarta-feira e 79.147 contactos em vigilância, menos 1328 do que na véspera.

Três óbitos registados no Algarve

No que toca à distribuição dos casos positivos pelas regiões do país, as percentagens são quase todas idênticas às registadas no dia de ontem. Norte e Lisboa e Vale do Tejo (LVT) viram o número de casos diários diminuir ligeiramente (1032 e 1156 respectivamente), e o mesmo aconteceu no Centro (320), no Algarve (241), e na Madeira (26).

No entanto, o Algarve destaca-se pela negativa no que diz respeito às mortes: três óbitos, um registo raro nesta região. LVT e Norte registam seis mortes, três em cada região, e mais uma nos Açores, algo que aconteceu pela última vez na segunda-feira. Uma das mortes é de uma pessoa entre os 50 e os 59 anos; três são de pessoas entre os 60 e os 69; outra é da faixa etária acima (70-79), e os restantes cinco óbitos foram de pessoas com mais de 80 anos.

Os números absolutos de casos e mortes por região ficam assim:

Relativamente a casos confirmados por faixa etária, a fotografia do país é a seguinte:

Por último, quanto a mortes confirmadas por covid-19 por faixa etária, uma doença que afeta mais a população mais idosa, o retrato do país é este: