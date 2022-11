Covid-19. Madeira regista 15 novos casos e 234 situações ativas

As autoridades madeirenses diagnosticaram na região 15 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, registando 234 situações ativas e sete doentes hospitalizados, informou esta segunda-feira a Direção Regional da Saúde (DRS).

Hoje "há a reportar 15 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 na Região Autónoma da Madeira (RAM), pelo que a região passa a contabilizar 10.133 casos confirmados de covid-19", lê-se no boletim epidemiológico diário divulgado pela DRS.

No documento, a autoridade regional de saúde complementa que, destes novos casos, sete são importados (quatro do Reino Unido, um de Espanha, um da região de Lisboa e Vale do Tejo e outro do Luxemburgo), sendo os restantes oito de transmissão local.

A DRS indica também que o arquipélago tem identificadas 234 situações ativas, sendo 88 importados e 146 de transmissão local.

Estas pessoas infetadas estão a cumprir isolamento, encontrando-se sete doentes internados nas unidades polivalentes dedicadas à covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal. A Unidade de Cuidados Intensivos está desocupada.

Outras 80 pessoas estão confinadas numa unidade hoteleira e as demais permanecem em alojamento próprio, refere.

A DRS menciona ainda que existem 86 situações estão a ser avaliadas pelas autoridades de saúde, "relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos, outras reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da RAM".

Em situação de vigilância ativa de contactos com casos positivos estão a ser acompanhadas 564 pessoas, além de 38.693 viajantes com recurso à aplicação Madeira Safe, complementa a DRS.

Quanto a doentes recuperados, realça que hoje estão notificados 34 novos casos, totalizando a região 9.825 curados de covid-19. A Madeira reporta um total 74 mortes associadas a esta doença, tendo a última ocorrido no passado sábado.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) atribuiu hoje à Madeira 70 novos casos (10.412), apontando que esta região soma 10.412 infetados desde março de 2020 e mantém os 70 óbitos associados à doença.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação disponibilizada no boletim da DGS.