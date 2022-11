Casos de covid nos Estados Unidos podem ter sido subestimados em 60%

O número de casos de covid-19 nos Estados Unidos pode ter sido subestimado em até 60%, segundo um estudo da Universidade de Washington que foi publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences.

O estudo da Universidade de Washington assenta em pesquisas que concluíram que o número de casos relatados "representa apenas uma fração do número total estimado de infeções", numa altura em que vários estados norte-americanos, com destaque para Arkansas, Missouri e Louisiana, vivem novos surtos de infeções causados ​​pela variante Delta entre pessoas não vacinadas.

"Existe todo o tipo de fontes de dados em que nos podemos nos basear para entender a pandemia covid-19. Cada fonte de dados tem suas próprias falhas que dão uma imagem tendenciosa do que realmente está a acontecer, e o que queremos é desenvolver uma estrutura que corrigisse as falhas das várias fontes de dados e utilizasse seus pontos fortes para nos dar uma ideia da prevalência da covid-19 numa região, estado ou no país como um todo", frisou Adrian Raftery, professor de sociologia e estatística da Universidade de Washington e um dos autores do estudo, citado pelo The Guardian.

O estudo incluíu dados sobre mortes, o número de exames administrados diariamente e a proporção de resultados positivos, incorporando ainda dados de pessoas rastreadas por amostra em alguns estados. As pesquisas por amostragem aleatória mostraram não dar evidências da prevalência real de uma doença por não dependerem de pessoas que procuram exames, tratando-se muitas vezes de infeções assintomáticas.

Com base na análise desses dados, os investigadores concluíram que até 65 milhões de americanos podem ter sido infetados, quando a contagem oficial da Universidade Johns Hopkins se cifrou em cerca de 34,5 milhões.

A subcontagem pode "depender da gravidade da pandemia e da quantidade de testes em cada estado", referiu Nicholas J. Irons, co-autor do estudo. "Se há um estado de pandemia severa, mas testes limitados, a contagem inferior pode ser muito alta e perdem-se a grande maioria das infeções que estão a ocorrer. Uma situação diferente é a dos testes serem generalizados onde a pandemia não é tão grave, e aí a taxa de subcontagem seria menor".

Cerca de 56% dos americanos já estão totalmente vacinados, mas os imunizantes não foram distribuídos equitativamente entre os estados, e a distribuição desigual de vacinas está a justificar maiores surtos com a variante Delta em estados como Arkansas, Missouri e Louisiana.