Milhares em protesto em Paris, Roma e Atenas contra restrições a quem não tem certificado

Este fim-de-semana foi marcado manifestações de dezenas de milhares de pessoas, dentro e fora da Europa, em protesto contra as restrições impostas pelos governos para fazer face ao aumento de casos de covid com a variante Delta.

Na Europa, as principais manifestações ocorreram na França e na Itália, países que enfrentam maiores limitações, com as pessoas a terem de apresentar comprovativos de vacina, ou testes à covid, para poderem frequentar restaurantes, bares, museus ou teatros.

Em França, pelo menos 161 mil franceses participaram este sábado nas manifestações de protesto que resultaram em 71 pessoas detidas, segundo dados avançados pelo Ministério do Interior do Governo de Macron e citados pelo El País. As concentrações em Paris decorreram junto à Torre Eiffell, tiveram a adesão dos coletes amarelos, e geraram vários desacatos com a polícia.

A "ditadura de saúde" do governo francês e o "apartheid" gerado com a apresentação obrigatória do certificado de vacina para se poder ter acesso a serviços sociais e culturais foram enfatizados nestas concentrações pelo partido de extrema-direita de Marine Le Pen.

Reagindo a estas críticas, o presidente francês, Emmanuel Macron, disse este domingo que assumia "plenamente" medidas destinadas a "proteger a população", qualificando de "irresponsáveis" e "egoístas" as atitudes dos que se recusam a ser vacinados. Macron fez estas declarações num hospital no Haiti, visita inserida num périplo pela Polinésia francesa.

Em Itália, também milhares de pessoas saíram às ruas em várias cidades em protesto por o certificado de vacina contra a covid se ter tornado no novo 'salvo-conduto' para acesso a restaurantes ou bares.

Cerca de três mil pessoas manifestaram-se espontaneamente em Roma este fim-de-semana junto à Piazza del Popolo, num movimento 'espontâneo' incentivado pelas redes sociais - onde a maioria dos manifestantes não usavam máscara.

"Liberdade, liberdade", "chega de ditadura", "passaporte de escravidão" ou "é melhor viver livre do que morrer escravo" foram dos slogans que mais se ouviram nas manifestações em Itália, que além de Roma tiveram lugar em cidades como Milão, Bolonha, Nápoles ou Palermo.

Em Milão, os protestos envolveram cerca de nove mil pessoas que se concentraram na tarde de sábado na zona mais central da Piazza del Duomo, ouvindo-se insultos contra o primeiro-ministro, Mario Draghi, e várias alusões ao nazismo, comparando-se o passaporte sanitário à exclusão que em tempos atingiu os judeus, em cartazes onde se via a inscrição de "não vacinado".

Os protestos deste fim de semana alargaram-se também à Grécia, onde, no sábado, mais de 4 mil pessoas contestaram as restrições impostas aos não vacinados - e também contra a vacinação obrigatória dos profissionais de saúde. O protesto foi frente ao Parlamento, em Atenas, e acabou em confrontos com a polícia.

Em Sídney, maior cidade australiana, milhares juntaram-se também em protesto, mas aqui contra os "confinamentos férreos" que continuam a ser impostos sempre que aparece um surto localizado.