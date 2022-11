Covid-19. Indonésia em alerta com mortes de crianças, no Reino Unido disparam jovens nos hospitais em estado grave

Uma semana após a maioria das restrições ter sido levantada no Reino Unido, os médicos no país estão a alertar que crianças e jovens estão a dar entrada nos hospitais em número crescente com covid, e a apelar para que sejam vacinados para não "sofrerem desnecessariamente" com a evolução da doença.

Embora os jovens e crianças sejam considerados globalmente como grupos de menor risco face à infeção, os médicos constatam que está a haver cada vez mais casos de doença grave. E muitos defendem agora que a vacina contra a covid pode evitar que estas faixas etárias, consideradas menos prioritárias, fiquem com sequelas para o resto da sua vida.

"Os doentes estão a ficar cada vez mais novos. Estamos a ter cada vez mais pacientes que estão nos seus 30 anos, ou mesmo nos 20 anos, a precisar de cuidados intensivos e que anteriormente não tinham problemas de saúde", salienta Samantha Batt-Rawden, médica sénior de terapia intensiva em hospitais, citada pelo jornal The Guardian.

"A grande maioria dos doentes que precisam de cuidados intensivos não estão vacinados, sabemos à partida que alguns vão morrer. Como médica de cuidados intensivos há muitos anos, peço aos jovens: por favor, tomem a vacina, não deixem que isto seja o grande erro das vossas vidas", apela Samantha Batt-Rawden.

O caso dramático de mortalidade de crianças na Indonésia

Nas últimas semanas, tem-se destacado o caso da Indonésia, onde centenas de crianças, com idades abaixo dos cinco anos, têm morrido com covid-19. A letalidade infantil está a crescer no país a níveis alarmantes, e segundo os médicos locais deita por tese de que as crianças têm riscos mínimos com a infeção do novo coronavírus.

Em julho a Indonésia tem reportado a morte de mais de 100 crianças por semana, coincidindo com o surgimento em força da variante Delta no sudoeste asiático, onde as taxas de vacinação são mais baixas, e que está a afetar outros países, como Tailândia, Malásia, Vietname ou Myanmar.

A Indonésia já ultrapassou o Brasil e a India em número diário de casos de covid, e tornou-se num novo epicentro da pandemia, registando cerca de 50 mil contágios por dia.

Segundo os pediatras locais, as crianças já representam mais de 12,5% do total de casos confirmados de covid na Indonésia, com tendência a aumentar, e que se agravou no último mês. Só na semana de 12 de julho morreram 150 crianças no país com covid, metade das quais com idades abaixo dos cinco anos.

"Até agora, as crianças têm sido as vítimas escondidas desta pandemia", frisou Yasir Arafat, conselheiro de saúde na Ásia do grupo Save the Children, ao jornal The New York Times, concluindo que "isto não pode acontecer mais".