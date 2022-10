Covid-19. Pandemia faz esperança média de vida na África do Sul cair 4 anos em 12 meses

A esperança de vida na África do Sul, o país mais atingido no continente pela pandemia da covid-19, caiu quase quatro anos nos últimos 12 meses, segundo o instituto nacional de estatística local.

Segundo os dados, citados pela agência de notícias francesa, a France-Presse, a taxa de mortalidade bruta aumentou de 8,7 para 11,6 mortes por mil pessoas entre 2020 e 2021, muito influenciada pelas 2,3 milhões de infeções por covid-19, das quais resultaram quase 67 mil mortos.

"A esperança de vida à nascença para os homens caiu de 62,4 em 2020 para 59,3 em 2021 (...) e de 68,4 em 2020 para 64,6 para as mulheres", lê-se no relatório do organismo estatístico, que dá conta que o número de mortes subiu cerca de 34% este ano, e que alerta que este indicador não deve ser interpretado como uma projeção de quanto tempo uma pessoa viverá, mas sim como demonstrando o efeito cumulativo da crise pandémica que o país atravessa.

Além da crise da pandemia, que teve duas vagas muito mortíferas em julho do ano passado e em junho deste ano, o país regista também mais de 200 mortos na violência que se seguiu à detenção do antigo Presidente Jacob Zuma, e as autoridades temem que os confrontos tenham contribuído para aumentar as infeções.

África regista 157.967 mortes devido à covid-19, num total de 6.236.745 casos de infeção com o novo coronavírus desde o início da pandemia, de acordo com dados oficiais regionais divulgados hoje.

Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de recuperados é de 5.437.867.

A África Austral continua a ser a região mais afetada do continente, com 2.979.873 casos e 80.809 óbitos associados à covid-19. Nesta região, encontra-se o país mais atingido pela pandemia, a África do Sul, que contabiliza 2.295.095 casos e 66.859 mortes.

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito, em 14 de fevereiro de 2020, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.