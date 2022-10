Governo admite que reabertura de discotecas pode estar para breve e funcionar como incentivo à vacinação dos mais jovens

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e coordenador da resposta à covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo, Duarte Cordeiro, diz que já se nota "um abrandamento na taxa de crescimento" da pandemia na região e antecipa que isso pode significar que o pico está próximo. Em entrevista à “Renascença” e ao jornal “Público”, no programa” Hora da Verdade", Duarte Cordeiro afirma que está na altura de pensar na abertura de serviços fechados, como por exemplo as discotecas, associado à vacinação.

“Estamos praticamente a atingir a meta da vacinação completa para os mais de 60 anos. É uma meta muito importante - independentemente das outras como a imunidade de grupo - e que nos permite repensar as medidas restritivas face à introdução de medidas como as do certificado”, explicita o secretário de estado dos Assuntos Parlamentares. “Quanto à questão das discotecas, acho que já começa a ser altura de podermos pensar abertamente nessa solução, tendo em conta que estamos já com este nível de vacinação”, acrescenta.

Duarte Cordeiro diz notar “que está a haver um abrandamento na taxa de crescimento semanal”. “Isso pode significar que estamos a aproximar-nos do pico na região de Lisboa. Se assim for, dificilmente vamos viver períodos tão difíceis como os que já vivemos este ano”.

O coordenador da região de LVT alega que, apesar de a vacinação aos jovens ter começado “agora mesmo” e ainda não haver dados concretos, não se tem sentido - ao contrário de outros países - uma ausência de adesão dos portugueses à vacinação. “É importante pensar em medidas que permitam associar a liberdade de circulação e de abertura de determinadas atividades com a necessidade de vacinação para também estimular os jovens à vacinação”, realça.