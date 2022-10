Agência americana do medicamento planeia fazer aviso para ligação entre a vacina da Johnson e síndrome rara

A agência norte-americana para a Segurança Alimentar e do Medicamento (FDA) está a planear emitir um aviso para a possível ligação entre a vacina da Johnson & Johnson’s e o desenvolvimento da síndrome Guillain-Barré. De acordo com o “New York Times”, a entidade reguladora considera que é entre três e cinco vezes mais provável desenvolver esta condição neurológica grave após a administração desta vacina. Ainda assim, sublinha, é uma situação rara.

A FDA identificou 100 possíveis casos desta síndrome após a toma da vacina, através do sistema de monitorização cuja informação dos doentes é disponibilizada pelas seguradoras de saúde, confirmou ao jornal norte-americano uma fonte próxima do processo. O levantamento de casos é provisório e a maior parte das pessoas que reportou ter desenvolvido a síndrome recuperou.

Ainda assim, a FDA continua a considerar que os benefícios da vacina, enquanto ferramenta de prevenção de doença grave ou morte por covid-19, continuam a ser muito superiores aos potenciais efeitos secundários. “Não é surpreendente encontrar este tipo de reações adversas associadas à vacinação”, explica ao “New York Times” Luciana Borio, médica e antiga investigadora da FDA durante a administração de Barack Obama.

De acordo com um comunicado entretanto divulgado esta segunda-feira, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças referiu que os casos foram maioritariamente reportados duas semanas após a vacinação e que a síndrome se manifestou sobretudo em homens com mais de 50 anos. Um dos casos na base de dados indica que um homem de 57 anos, do Delaware, que nos últimos quatro anos tinha sofrido um ataque cardíaco e um acidente vascular cerebral (AVC) morreu em abril deste ano semanas após ter sido vacinado e de ter desenvolvido a Guillain-Barré.

Entre entre outros problemas, a Guillain-Barré provoca fraqueza muscular e perda de sensibilidade nas pernas e braços.

É expectável que até esta terça-feira o aviso seja emitido e que as autoridades europeias sigam o exemplo e também passem a incluir o efeito secundário associado à vacina da Johnson & Johnson’s.

Por serem desenvolvidas de forma diferente e com recurso a outras tecnologias, não há qualquer indício que ligue a Guillain-Barré às vacinas da Pfizer-BioNTech ou da Moderna. Esta não é primeira vez que a vacina da Johnson & Johnson’s é posta em causa nos EUA, tendo até sido suspensa a sua utilização durante algum tempo no começo do ano por razões de segurança.