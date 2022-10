Os jovens e a covid? É complicado

O recolher obrigatório às 23h e as limitações de horários aos fins de semana não estão a impedir os jovens de se reu­nirem em grupos numerosos, agora mais dentro de casa do que na rua e nem sempre respeitando as regras de saúde pública. Os programas noturnos começam geralmente em esplanadas ao final do dia e terminam nos apartamentos de colegas que vivem sozinhos, onde, por vezes, os jovens ficam a dormir. Nem sempre são grandes grupos, até pode ser só uma dezena de amigos, mas depois vêm as festas. “Vamos para os apartamentos de colegas sobretudo no centro de Lisboa em grupos de 20 a 30 estudantes de vários pontos do globo”, conta Kai Binder, de 25 anos, estudante alemão de Erasmus.

As festas marcaram o final do ano letivo, as férias trouxeram mais mobilidade, e a isso juntaram-se mais convívios, aniversários e jantares, empurrados pelo cansaço das restrições e pela perceção de que o pior já passou, agora que pais e avós estão mais protegidos. No último mês, 11 mil jovens dos 20 aos 30 anos ficaram infetados — e 40% desses casos ocorreram só nos últimos sete dias. Eles constituem um quarto das novas infeções de covid-19 e são a faixa etária com a incidência mais alta — sete vezes acima do que acontece com os avós.