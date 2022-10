Comunicação de risco não foi adaptada aos jovens

Até agora, a comunicação de risco da covid-19 focou-se na doença grave e mortalidade das pessoas mais velhas, dirigida sobretudo aos pais e avós destes jovens que têm agora o maior número de infeções. Epidemiologistas, médicos e cientistas sociais defendem que é urgente direcionar a comunicação para os jovens, sem os culpabilizar, envolvendo-os na solução da pandemia e apelando a que se vacinem, com mensagens menos formais e proibitivas, mais informativas e através de meios digitais. A taskforce dos cientistas comportamentais está a preparar recomendações para enviar ao Governo.

“A informação hoje veiculada é muito dirigida aos grupos que corriam maior risco de internamento. Mas a situação atual é diferente: uma parte da população está vacinada, os grupos mais velhos têm menor risco de terem formas graves de doença e, por isso, estamos na altura de adequar a mensagem para este grupo mais jovem”, defende Raquel Duarte, epidemiologista que elaborou o plano de desconfinamento proposto ao Governo. “Mas esta comunicação para os jovens não se faz com a mesma mensagem nem as mesmas ferramentas usadas até agora. É preciso envolvê-los, usando meios digitais e percebendo quem são as pessoas que mais ouvem.”