Covid-19. Sete mortes e quase 3200 infetados em 24 horas. Incidência continua a subir e R(t) cai ligeiramente

O boletim divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS) dá nota de mais 3194 infetados, sete mortes e 1727 recuperados em Portugal.

É o terceiro dia consecutivo com mais de 3000 casos, sempre com valores muito próximos - as 3285 novas infeções registadas na quarta-feira constituem um pico em quase cinco meses.

Há também uma ligeira descida nos óbitos, depois de oito e nove na quarta e quinta-feiras, respetivamente. Ainda assim, é um número muito acima das médias dos últimos sete (4,86) e 30 dias (3,5).

A incidência de covid-19, divulgada na atualização desta sexta-feira voltou assim a subir, situando-se agora nos 272 no território nacional e 280,5 no Continente - os valores mais altos registados desde 15 de março, quando se iniciou a divulgação pública destes dados. Já em relação ao R(t), há uma ligeira descida, para 1,18 na globalidade do território nacional e 1,19 no Continente.

Na passada quarta-feira a incidência registada foi de 247,3 no território nacional e de 254,8 no Continente. Quanto ao R(t), os valores eram de 1,2 na globalidade do território nacional e também no Continente.

Nos hospitais portugueses estão 617 doentes internados, mais 18 do que na véspera e o valor mais alto desde 30 de março. Em Unidades de Cuidados Intensivos estão mais cinco pessoas (total de 141), igualmente um máximo em mais de três meses (em rigor, desde 29 de março).

Desde o início da pandemia em Portugal, as autoridades de saúde já identificaram 902.489 infeções, 17.142 óbitos e 842.024 recuperados. Há ainda 43.323 casos ativos, mais 1460 do que ontem, e 71.318 contactos em vigilância, o que corresponde a mais 2451 do que na véspera.

Região de Lisboa já tem mais casos desde o início da pandemia do que o Norte

A distribuição dos casos a nível nacional mantém o padrão dos últimos dias, ainda que pareça haver uma tendência para que as infeções fora de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) cresçam a um ritmo superior: pelo segundo dia consecutivo e terceiro nos últimos seis, a região teve menos de metade dos novos casos (1482, 46,4% do total nacional), o que sucedera consecutivamente entre 31 de maio e 3 de julho.

Seguem-se o Norte (891, 27,9%), Algarve (323, 10,1%), Centro (319, 10%), Alentejo (108, 3,4%), Açores (48, 1,5%) e Madeira (23, 0,7%).

Este foi também o dia em que, nas contas globais da pandemia, se consumou a "ultrapassagem" da região da capital ao Norte em número de casos: 351.764 em Lisboa e Vale do Tejo face a 351.662 no Norte.

Em Lisboa e Vale do Tejo registaram-se quatro dos sete óbitos do dia, com o Norte a assinalar as outras três. Morreu um homem na casa dos 40-49 anos e outros dois homens na casa dos 50-59. As outras quatro mortes foram assinaladas em faixas etárias acima dos 70 anos.

Os números absolutos de casos e mortes por região ficam assim:

Relativamente a casos confirmados por faixa etária, a fotografia do país é a seguinte:

Quanto a mortes confirmadas por covid-19 por faixa etária, o retrato do país é o seguinte: