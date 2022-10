Covid-19. Nove mortes (máximo dos últimos 3 meses) e 3269 novos casos em Portugal. Há 599 internados, 136 deles em cuidados intensivos

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde dá nota de mais nove mortes, 3269 infetados e 1655 recuperados esta quinta-feira em Portugal (dados relativos ao dia anterior).

Nos hospitais portugueses estão 599 doentes internados, menos quatro do que na véspera. Em Unidades de Cuidados Intensivos estão mais seis pessoas pessoas (total de 136). Há ainda 41.863 casos ativos no país.

Os valores são muito semelhantes aos de quarta-feira, dia em que se assinalaram oito mortos e 3285 novos infetados, o valor mais alto desde 12 de fevereiro. Ainda assim, assinale-se que se trata de um novo máximo de óbitos em mais de três meses (desde 2 de abril) e que as infeções superam as 3000 pelo segundo dia consecutivo.

Na atualização do R(t) de quarta-feira (a próxima revisão é na sexta-feira), o valor era de 1,20 na globalidade do território nacional e no Continente. A incidência cresceu bastante: é de 247,3 no território nacional e de 254,8 no Continente. Em todos estes valores, trata-se de máximos registados desde 15 de março, quando se iniciou a divulgação pública destes dados.

Desde o início da pandemia em Portugal, as autoridades de saúde já identificaram 899.295 infeções, 17.135 óbitos e 840.297 recuperados. Há ainda 41.863 casos ativos, mais 1605 do que ontem, e 68.867 contactos em vigilância, o que corresponde a mais 1058 do que na véspera.

LVT volta a ter menos de metade dos novos casos. Norte e Alentejo com maior número de casos desde fevereiro

Esta quinta-feira, o número de casos diários em termos absolutos aumentou em três regiões, em comparação com o dia de ontem: Norte, Açores e Alentejo (109 casos - é preciso recuar até 13 de fevereiro para encontrar um dia com um número superior). Todas as outras regiões do país registaram uma diminuição, sendo que Lisboa e Vale do Tejo foi responsável por menos de metade dos novos casos (48,15%, 1574), algo que só aconteceu por duas vezes desde o último dia de março: a outra ocasião em que isso se verificou foi no passado domingo, dia 4 de junho.

Lisboa e Vale do Tejo é responsável por sete dos nove óbitos do dia e o Norte volta a registar uma morte, depois de um dia a zeros neste parâmetro. O outro óbito foi registado no Centro, fazendo com que esta região tenha tido vítimas mortais por dois dias consecutivos, algo que já não acontecia desde o mês passado (5 e 6 de junho).

Os números absolutos de casos e mortes por região ficam assim:

Relativamente a casos confirmados por faixa etária, a fotografia do país é a seguinte:

Por último, quanto a mortes confirmadas por covid-19 por faixa etária, uma doença que afeta mais a população mais idosa, o retrato do país é este: