Covid-19. Cruz Vermelha inicia teste ‘PCR ultrarrápido’

Pioneira em Portugal na utilização de testes rápidos de antigénio para a covid-19, em setembro do ano passado, a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) tem agora disponíveis testes moleculares com resultados em 15 minutos. Semelhante ao RT-PCR feito em laboratório, a ‘prova dos nove’ para a deteção do SARS-CoV-2, a nova técnica está já a ser avaliada pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), a instituição responsável por validar os métodos analíticos da estratégia nacional para diagnosticar a infeção.

Produzido pelos laboratórios Abbott, um dos líderes no fabrico de testes rápidos para o novo coronavírus, o dispositivo (IDNOW) é portátil, carregável numa tomada comum e há alguns anos que era utilizado para despistar a presença de outros vírus, como gripe A, sincicial respiratório ou VIH. À primeira vista, quase parece um secador para verniz de gel como os que existem nas manicuras.