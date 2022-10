Ministra anuncia vacinação para menores de 18 anos no fim de agosto e prevê o pior cenário: 4000 casos/dia

"Em meados de julho" Portugal pode registar mais de 4000 casos diários de covid-19, adiantou a ministra da Saúde esta segunda-feira em entrevista à TVI. É esse o "pior cenário" que é "garantido se nada se inverter", avisou Marta Temido.

"Neste ritmo de crescimento duplicamos o número de casos daqui a 15 dias." Segundo a governante, dentro de duas semanas o número de internamentos pode rondar os 800 e o número de pacientes em unidades de cuidados intensivos (UCI) pode ultrapassar os 150. É essa a estimativa do Governo.

“Neste momento o nosso país está de facto com maior risco”, alertou a ministra da Saúde, apontando para a matriz de risco que mostra a incidência e o R(t), o índice de transmissibilidade. "Corremos o risco de não conseguir parar a evolução da transmissão da doença" se as pessoas não tomarem "as medidas necessárias". E pediu mais cuidados: "Mais do que nunca precisamos de cada um para se proteger e para proteger os outros".

Questionada sobre a possibilidade de implementar medidas mais restritivas, nomeadamente um novo confinamento, Marta Temido respondeu que não há atualmente quadro legal para isso. "Isso implicaria um estado de emergência de que nós neste momento não dispomos", explicou.

A ministra não adiantou, para já, a adoção de regras mais apertadas, uma vez que o objetivo é evitar o cenário das 4000 infeções diárias: "Tentaremos que o número de casos não se concretize até lá", sendo a vacinação uma arma importante neste sentido.

A propósito da imunização, a governante afastou a possível atribuição de incentivos para atrair mais os jovens, como outros países estão a fazer através de cheques para gastar em atividades recreativas, por exemplo. Portugal aposta antes na "literacia, formação e educação", argumentou.

O objetivo é também começar a vacinar os menores de 18 anos no final de agosto, revelou ainda a governante. Os jovens entre os 18 e os 29 já começaram a ser chamados localmente, através dos centros de saúde. O autoagendamento (online) abriu esta segunda-feira mas só para as pessoas a partir dos 27 anos.