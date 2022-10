Covid-19. Alemanha retira Portugal da lista vermelha

O Governo alemão vai retirar Portugal da lista vermelha de destinos turísticos. A decisão deverá ser concretizada a partir da próxima quarta-feira, depois do anúncio feito nesta segunda-feira pelo Instituto Robert Koch. Com a entrada em vigor da medida, que abrange, também, o Reino Unido, Rússia, Índia e Nepal, os viajantes vacinados ou recuperados da covid-19 que se desloquem para Portugal não serão forçados a cumprir quarentena quando regressarem à Alemanha.

Com a inclusão de Portugal na lista vermelha, os turistas germânicos que decidissem viajar para Portugal estavam obrigados a uma quarentena de 14 dias no regresso a casa, ainda que estivessem vacinados, recuperados da doença ou fossem portadores de um teste negativo ao coronavírus. Ainda assim, mantêm-se em vigor algumas restrições. Os turistas que não tenham sido vacinados terão de fazer quarentena durante dez dias, período que poderá ser abreviado para cinco dias no caso de terem um teste com resultado negativo.

A entrada de Portugal para a lista vermelha, que forçou ao cancelamento dos fluxos turísticos entre os dois países, foi assumida pelas autoridades de Berlim com o objectivo de travar a propagação da variante Delta, predominante em território português. A interdição de entrada de voos nos aeroportos da Alemanha também foi levantada para o Reino Unido e a Índia, além de Portugal.

Onze países vão continuar na lista vermelha da nova variante: Brasil, Moçambique, Botswana, Eswatini, Lesoto, Malawi, Namíbia, Zâmbia, Zimbabué, África do Sul e Uruguai. Já na quinta-feira da semana passada a Alemanha tinha admitido um desagravamento da avaliação de Portugal. A interdição alemã às viagens de Portugal é a única proibição na União Europeia quando entra em vigor o certificado digital covid-19.

A Comissão Europeia havia considerado que a interdição a viagens não essenciais para Portugal adotada pela Alemanha não está "totalmente alinhada" com o recomendado por Bruxelas e fonte do executivo comunitário disse à Lusa que seria analisado se a medida "é proporcional".