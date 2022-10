Estado já atribuiu 131 mil subsídios por assistência a menores de 12 anos obrigados a ficar em isolamento profilático

Desde março do ano passado, a Segurança Social já pagou 131mil subsídios por assistência a menores de 12 anos que foram obrigados, pelas autoridades de saúde, a ficar em isolamento em casa após um contacto de risco com infectado de covid-19. Segundo o “Jornal de Notícias”, dois terços dessas licenças foram atribuídas em 2021.

“Até à data foram referidos 131 mil subsídios por assistência a filho devido a isolamento profilático", adianta o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Os mais de 130 mil subsídios resultam em 29,5 milhões de euros gastos pelo Estado. Mais de metade desse valor foi gasto este ano: 17,4 milhões.

O apoio pode ser atribuído aos pais ou aos avós, mas a compensação é distinta. No caso dos pais as faltas ao trabalho são justificadas e recebem 100% do seu salário líquido. Já o apoio estatal atribuído aos avós equivale a 65% da sua remuneração.