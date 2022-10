Houve menos gente a entrar mas mais a sair com a cerca na Área Metropolitana de Lisboa

A proibição de entrar e de sair da Área Metropolitana de Lisboa (AML) nos dois últimos fins de semana como medida de contenção da pandemia covid-19 resultaram num efeito bipolar, em que se constatou ter havido um aumento no tráfego associado às saídas da região e uma diminuição no de entradas, segundo um estudo realizado pela PSE, empresa especializada em 'data science' e pesquisa avançada.

"Considerando toda a semana, e não apenas o fim de semana, as entradas na AML foram reduzidas em 8,6%, mas as saídas até aumentaram em 0,6% face a uma semana habitual", indica o estudo.

O estudo Painel PSE teve como foco avaliar como correram, neste período de restrições, as entradas e saídas da Área Metropolitana de Lisboa "não apenas no fim de semana mas durante todos os dias da semana" e com o objetivo de "determinar o volume médio de tráfego de uma semana habitual foi usado o valor médio verificado nas semanas de maio de 2021", explicita ainda a empresa.

A conclusão é que "houve um fenómeno de antecipação das deslocações de fim de semana, que foi particularmente visível no número de pessoas que saíram da Área Metropolitana de Lisboa na quinta-feira e mesmo na sexta-feira anteriores às restrições".

"A redução do número de pessoas não residentes que entraram na AML na semana transata foi evidente", destaca o painel PSE. "No entanto, concluímos igualmente que a medida não conseguiu conter as saídas da AML por parte dos seus residentes, que aproveitaram sobretudo os dias 24 e 25 de junho para realizar as deslocações que tipicamente teriam feito no fim de semana".

Se a proibição tinha como fim impedir a propagação de casos de covid da Área Metropolitana de Lisboa (onde há números mais gravosos) para outras regiões do país, esse objetivo acabou por ser gorado, uma vez que as saídas dos residentes ao fim de semana continuaram a ser feitas, embora noutros dias da semana.

"As restrições impostas impactaram sobretudo o tráfego durante o fim de semana, reduziram o número de pessoas a entrar na Area Metropolitana de Lisboa durante a semana, mas não impactaram os movimentos de pessoas a sair da AML", conclui o estudo.