Fim de medidas de apoio coloca famílias afetadas pelo desemprego durante a pandemia em risco de não pagar contas

As famílias que perderam os rendimentos ou que ficaram em situação de desemprego devido à pandemia podem vir a passar por momentos mais complicados. No próximo mês, algumas medidas de proteção de crédito pessoal, na energia e nas telecomunicações acabam. Segundo o "Correio da Manhã”, a Deco está preocupada com a situação e teme que algumas famílias não consigam pagar as contas.

Natália Nunes, do Gabinete de Proteção Financeira da associação do consumidor, esclarece que a reposição de pagamentos das prestações de crédito ao consumo acontece numa altura em que algumas famílias ainda não conseguiram recuperar os seus rendimentos.

Em causa está, por exemplo, o fim da moratória do crédito ao consumo da Associação Portuguesa de Bancos. Em prática, vai ser necessário repor o pagamento das prestações mensais. Segundo o Banco de Portugal, são cerca de 1,8 mil milhões de euros. Para além do fim da moratória do crédito ao consumo, termina o fim da proteção nos empréstimos e as medidas de proteção de serviços essenciais - energia e telecomunicações.