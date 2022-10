Covid-19. Incidência continua a subir, R(t) desce. Há mais 902 infetados e dois mortos em Portugal nas últimas 24 horas

A infeção por covid-19 em Portugal continua a avançar negativamente no que respeita à matriz de risco, divulgada no boletim desta segunda-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS). Assinala-se hoje uma incidência que é agora de 158,5 casos por 100 mil habitantes no território nacional e de 161,7 no continente. Os valores voltam a superar os registados na última atualização, na passada sexta-feira, em que os indicadores eram de 137,5 e de 138,7, respetivamente. São números claramente acima da linha vermelha dos 120, que já obrigaram à travagem no desconfinamento em todo o território nacional.

Por outro lado, o R(t), o índice de transmissibilidade, voltou a sofrer uma ligeira descida, mas ainda assim a permanecer no lado direito da matriz de risco, o que significa perigo: 1,13 na globalidade do território nacional e 1,14 no continente.

O índice de transmissibilidade era, na sexta-feira, de 1,14 na globalidade do território nacional e de 1,15 no continente.

O boletim da DGS desta segunda-feira assinala ainda 902 novos casos de covid-19 em Portugal, bem como duas mortes e 608 recuperados em 24 horas.

Nos hospitais portugueses estão, esta segunda-feira, mais 25 doentes internados, colocando o total de internamentos novamente acima do meio milhar (502, mais precisamente), o que já não acontecia desde 6 de abril, em que estavam internados 504 doentes. Em Unidades de Cuidados Intensivos estão hoje 115 pessoas, menos uma do que na véspera.

Quanto aos novos casos, voltam a estar acima dos identificados na segunda-feira da semana passada, em que se registaram 756 infeções em 24 horas, mas ainda assim abaixo das mil infeções. Desde terça-feira, e ao longo da última semana, os números de infetados estiveram sempre acima dessa fasquia.

Já o número de óbitos (dois) registados esta segunda-feira está dentro da média da última semana.

Desde o início da pandemia em Portugal, as autoridades de saúde já identificaram 875.449 infeções, 17.086 óbitos e 826.292 recuperados. Há ainda 32.071 casos ativos, mais 292 do que no domingo, e 50.051 contactos em vigilância, o que corresponde a mais 731 do que na véspera.

Região de Lisboa com 56,4% dos novos casos

O boletim da DGS desta segunda-feira dá conta de mais 509 casos de covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo, o que representa 56,4% das infeções diárias registadas em Portugal. A região tem sido responsável por mais de metade dos contágios ao longo de todo o mês de junho. Há uma morte a lamentar em Lisboa e Vale do Tejo nas últimas 24 horas.

A segunda região mais afetada continua a ser o Norte (onde hoje também morreu uma pessoa), com 203 novos infetados pelo SARS-CoV-2, mais do dobro dos 100 casos identificados no Algarve pelas autoridades de saúde locais.

Seguem-se o Centro com mais 45 contágios, o Alentejo com 18, mais um do que os Açores, enquanto na Madeira foram detetados mais 10 casos de covid-19.

Os números absolutos de casos e mortes por região ficam assim:

Relativamente a casos confirmados por faixa etária, a fotografia do país é a seguinte:

Por último, quanto a mortes confirmadas por covid-19 por faixa etária, uma doença que afeta mais a população mais idosa, o retrato do país é este: