Covid-19. Seis meses, oito milhões de doses, sete gráficos interativos sobre a vacinação em Portugal: por dia, semana, mês, idade e marca

Este domingo, no dia em que se assinalam os seis meses do início do processo de vacinação, o país passa o patamar de 8 milhões de doses inoculadas. Mais de metade da população residente (5.222.387) já tomou pelo menos a primeira dose da vacina e 31% completou o processo. A campanha arrancou no final de 2020 mas foi em abril, com o início da segunda fase do plano nacional, que se notou um maior aceleramento do ritmo de vacinação.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler