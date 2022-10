Covid-19: aulas presenciais suspensas em cinco municípios do Algarve devido à “gravidade da situação” epidemiológica

As aulas presenciais do 1.º e 2.º ciclos nos municípios de Albufeira, Faro, Loulé, Olhão e São Brás de Alportel, estão suspensas devido à "gravidade da situação" epidemiológica. A medida foi determinada pela Autoridade de Saúde Regional (ARS) do Algarve através de um comunicado divulgado este domingo.

Na mesma nota, a ARS do Algarve explica que a decisão tem como base “o princípio da precaução”, devido à existência de “816 casos confirmados ativos de covid-19”, com uma taxa de incidência a 14 dias por 100 mil habitantes de 583 em Albufeira, 329 em Faro, 448 em Loulé, 403 em Olhão e 326 em São Brás de Alportel.

“Esta medida, decidida pela gravidade da situação, de modo a conter cadeias de transmissão, por um período previsível de 12 dias iniciado na segunda-feira, dia 28 de junho, coincidindo com o final do ano letivo, será monitorizada permanentemente e revista no dia 9 de julho, com análise da situação epidemiológica dos municípios nessa data”, pode ler-se na nota assinada pela delegada de Saúde regional do Algarve, Ana Cristina Guerreiro.

No caso do 1.º e 2.º ciclos (do 1.º ao 7.º anos de escolaridade), o fim do ano letivo está previsto para 8 de julho, ou seja, considerando os 12 dias anunciados, o mais expectável é que estes alunos já não regressem à escola.

A região do Algarve é a que apresenta o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 mais elevado no país, com 1,3, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INÇA) na sexta-feira.

Na região do Algarve observou-se "um aumento acentuado" do índice de transmissibilidade, tendo passado de 1,07 em 27 de maio de 2021 para 1,4 em 14 de junho (0,33 em 19 dias).

Nas últimas 24 horas registaram-se mais 1.496 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e uma morte devido à covid-19 em Portugal. Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.084 pessoas e foram registados 874.547 casos de infeção.