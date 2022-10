Uso do certificado covid pode vir a ser alargado a lojas e restaurantes

Até que a pandemia melhore, ainda vai piorar nas próximas semanas. Não há um fim à vista, mas há um “horizonte de melhoria” que é dado pela vacinação e pelo novo instrumento, o certificado digital, que dará mais liberdade em tempo de manutenção ou aperto das regras. No momento mais exigente da pandemia dos últimos meses, o Governo faz marcha-atrás em Lisboa e Albufeira, que se juntam a Sesimbra, recua em 25 concelhos e trava o desconfinamento a nível nacional que tinha planeado, prorrogando o estado de calamidade até 11 de julho. Mas, por outro lado, já neste fim de semana o certificado digital permitirá entrar ou sair da Área Metropolitana de Lisboa (AML), que volta a estar ‘fechada’, e a partir de 1 de julho passa a aplicar-se a eventos e viagens dentro da União Europeia. Segundo apurou o Expresso, as utilizações deste instrumento podem mesmo vir a ser alargadas.

O certificado digital é a arma que o Governo usa para, apesar das restrições, haver a possibilidade de desconfinamento da população. Quem tem garantias de não estar infetado, por estar vacinado, ter feito testes ou já ter tido a doença (ver P&R), poderá circular internamente, apesar das restrições impostas, por exemplo, na AML, e ter acesso a eventos culturais, desportivos e familiares. Estas são as utilizações conhecidas. Contudo, segundo fonte do núcleo político do Governo, “poderemos vir a ponderar outras”. Em cima da mesa pode estar a utilização do certificado para entradas em alguns serviços, como restauração e comércio. Uma ideia que os epidemiologistas veem com ceticismo e que as associações do sector querem perceber como funcionaria, sem entraves burocráticos.