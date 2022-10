Covid-19. Incidência aumenta e Portugal entra claramente na zona vermelha. Quase 1500 casos e três mortes em 24 horas

Portugal Continental já está claramente na zona vermelha da matriz de risco, revela o boletim desta quarta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS), que assinala uma incidência que é agora de 128,6 casos por 100 mil habitantes no território nacional e de 129,6 no continente. Os valores são os mais altos registados desde 15 de março, quando se iniciou a divulgação pública destes dados, e estão claramente acima da linha vermelha dos 120, remetendo para que o desconfinamento fique bloqueado em território nacional.

Por outro lado, o R(t), o índice de transmissibilidade, apesar de ter sofrido uma ligeira queda, também se situa claramente no lado direito da matriz de risco, o que significa perigo: 1,17 na globalidade do território nacional e 1,18 no continente.

O índice de transmissibilidade era, na segunda-feira, de 1,18 na globalidade do território nacional e de 1,19 no continente. Quanto à incidência, os indicadores eram de 119,3 e de 120,1, respetivamente.

O boletim da DGS desta quarta-feira dá também conta de 1497 novos casos de covid-19 em Portugal, bem como três mortes e 860 recuperações em 24 horas.

Em termos de novos casos, é o valor mais alto dos últimos quatro meses: em rigor, há 123 dias, desde que a 20 de fevereiro se assinalaram 1570 casos, que não havia tantas infeções registadas em 24 horas.

Já o número de óbitos desta quarta-feira (três) está ligeiramente abaixo da média dos últimos sete dias (3,14), enquanto a dos últimos 30 é de 1,9, o que mostra uma tendência crescente também nos óbitos.

Há menos 13 doentes nos hospitais do país, com o total de internamentos a ser agora de 437. A descida, ainda que ligeira, também se verifica com o subgrupo dos hospitalizados em cuidados intensivos: agora são 100, menos um do que na terça-feira, dia em que foi ultrapassada a fasquia de uma centena de doentes em estado mais grave devido à covid-19, o que já não se verificava há dois meses (desde 22 de abril).

Desde o início da pandemia em Portugal, as autoridades de saúde já identificaram 868.323 infeções, 17.077 óbitos e 822.234 recuperados. Há ainda 29.012 casos ativos, mais 634 do que na terça-feira, e 43.419 contactos em vigilância, o que corresponde a mais 1760 do que na véspera.

Algarve regista número mais alto de casos em quatro meses

A região do Algarve contabilizou 127 novos casos esta quarta-feira, o que corresponde ao número mais elevado em quatro meses, mais concretamente desde 11 de fevereiro, dia em que foram comunicados 148 novos positivos.

As infeções continuam a crescer também no Centro, que esta quarta-feira registou 108 novas infeções. É preciso recuar até 6 de abril para encontrar tantos novos casos.

Ainda assim, Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região de Portugal com o maior número de casos diários (964 ou 64,4% do total do boletim), uma tendência que se repete há mais de um mês, desde o dia 21 de maio. As três mortes a lamentar esta quarta-feira ocorreram todas na região de Lisboa, uma na faixa etária dos 50-59 e duas na dos 80 anos.

Imediatamente a seguir a Lisboa e Vale do Tejo está o Norte com 208 novas infeções no último dia, segue-se depois o Algarve com 127, o Centro com 108, o Alentejo com 59, os Açores com 19 e, por último, a Madeira com 12.

Todas as regiões sofreram um aumento de casos face a terça-feira, menos os Açores. Os números absolutos de casos e mortes por região ficam assim:

Relativamente a casos confirmados por faixa etária, a fotografia do país é a seguinte:

Por último, quanto a mortes confirmadas por covid-19 por faixa etária, uma doença que afeta mais a população mais idosa, o retrato do país é este: