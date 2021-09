Covid-19. Continente já está na zona vermelha da matriz, com novos máximos de incidência e R(t). Mais 756 casos e 3 mortes em 24 horas

Empresas obrigadas a pagar despesas do teletrabalho e a autorizar quem tem filhos até oito anos: as novas propostas dos partidos

Portugal Continental já está na zona vermelha da matriz de risco, revela o boletim desta segunda-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS), que assinala um R(t) de 1,18 na globalidade do território nacional e de 1,19 no continente. A incidência também sobe: é agora de 119,3 no território nacional e de 120,1 no continente, acima da linha vermelha dos 120.

É um grande salto na matriz de risco – que remete para que o desconfinamento fique bloqueado em território nacional – e assinalam-se os valores mais altos registados desde 15 de março, quando se iniciou a divulgação pública destes dados.

O índice de transmissibilidade era, na sexta-feira, de 1,14 na globalidade do território nacional e de 1,15 no continente. Quanto à incidência, os indicadores eram de 100,2 em ambos os casos.

O boletim da DGS dá também conta de 756 novos casos de covid-19 em Portugal, bem como três mortes e 393 recuperações em 24 horas.

O número de infetados está bem abaixo da média dos últimos sete dias (1105), mas importa referir que ao fim de semana a atividade dos laboratórios diminui, o que se reflete no número de casos comunicados à segunda-feira. Ainda assim, o número de novas infeções está acima da média dos últimos 30 dias (699 casos).

Já o número de óbitos está dentro da média dos últimos sete dias (três mortos) e acima da dos últimos 30 (1,7).

Há agora 443 doentes internados nos hospitais do país, mais 38 do que na véspera, o que corresponde à maior subida em 24 horas em mais de quatro meses, desde 9 de fevereiro. As Unidades de Cuidados Intensivos mantêm as 97 camas ocupadas.

Desde o início da pandemia em Portugal, as autoridades de saúde já identificaram 865.806 infeções, 17.068 óbitos e 820.081 recuperados. Há ainda 28.657 contactos em vigilância, o que corresponde a mais 360 do que na véspera.

LVT com o maior aumento de casos há um mês consecutivo

A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registou 484 novos casos esta segunda-feira, o que corresponde a 64,04% do total de infeções reportadas no boletim da DGS. Desde há exatamente um mês (dia 21 de maio) que é a região com o maior crescimento diário de novos casos.

Imediatamente a seguir está o Norte com 126 novas infeções no último dia (17% do total de casos do país). Segue-se depois o Algarve com 69, o Centro com 28, o Alentejo e os Açores, ambos com 23, e por último a Madeira, com apenas três novos positivos. Todas as regiões sofreram um decréscimo de casos face a domingo, exceto o Alentejo.

Por último, as três mortes registadas esta segunda-feira ocorreram todas em Lisboa e Vale do Tejo, duas na faixa dos 70 aos 79 anos e uma na dos 80.

Os números absolutos de casos e mortes por região ficam assim:

Relativamente a casos confirmados por faixa etária, a fotografia do país é a seguinte:

Por último, quanto a mortes confirmadas por covid-19 por faixa etária, uma doença que afeta mais a população mais idosa, o retrato do país é este: