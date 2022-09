Covid-19: Três mortes e 941 novos casos em 24 horas

De acordo com a DGS, existem neste momento 405 pessoas internadas (mais 16 do que ontem) e 97 em unidades de cuidados intensivos (mais duas). Há dois meses que não havia tantas pessoas internadas.

Em relação aos 941 novos casos de Covid-19 registados nas últimas 24 horas, a grande maioria registou-se na região de Lisboa e Vale do Tejo: foram 641 novos casos nesta região, o que corresponde a 68% do total de novos casos registados.

Segue-se a região Norte, com mais 131 casos do que na véspera (o que representa apenas 14% dos novos casos), e o Algarve, com mais 75 casos. Na região Centro houve mais 51 casos, nos Açores mais 30, no Alentejo apenas mais 8 casos e na Madeira mais 5.

Das três mortes registadas, duas ocorreram na região Centro e uma na região de Lisboa. Nas últimas 24 horas houve ainda mais 364 pessoas que recuperaram da Covid-19.

De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, o índice de transmissibilidade (Rt) está neste momento em 1,15 no continente (1,14 com Açores e Madeira), tendo subido face ao valor de 1,12 registado na última sexta-feira. Também a incidência está a subir, havendo neste momento 100,2 casos de infeção por SARS-CoV-2 por cada 100 mil habitantes.

Segundo dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, Lisboa e Vale do Tejo é a região do país que apresenta o Rt mais elevado, tendo aumentado dos 1,12 para os 1,20 numa semana, e a variante Delta, associada à índia tem uma prevalência de 60%.

Os últimos dados disponibilizados pela DGS indicam que, desde 27 de dezembro de 2020, já foram administradas 7.237.071 vacinas, das quais 2.567.766 são segundas doses.