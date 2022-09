Covid-19. 1298 novos casos, quatro mortes e 686 recuperados em Portugal. R(t) e incidência batem máximos desde março

Há 1298 novos casos de covid-19 em Portugal, revela o boletim desta sexta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS), relativo à véspera. É um valor muito próximo do dos últimos dois dias (1350 e 1233), sendo o segundo mais alto desde 25 de fevereiro, um período de quase quatro meses.

Há ainda quatro mortes a assinalar em 24 horas, bem como 686 recuperações. Ainda que sem um aumento exponencial como as infeções, os óbitos dão sinal de subida: a média desta semana é de 2,8 por dia, enquanto nos últimos 30 dias o valor é de 1,6.

O R(t) sobe para 1,14 na globalidade do território nacional e 1,15 no continente: em ambos os casos, são os valores mais altos registados desde 15 de março, quando se iniciou a sua divulgação pública - e o recorde já havia sido batido na quarta-feira. O índice de transmissibilidade era, na quarta-feira, de 1,12 na globalidade do território nacional e de 1,13 no continente.

A incidência também sobe: é agora de 100,2 no território nacional e também no continente, cada vez mais próximo da linha vermelha, que está fixada nos 120. Os indicadores eram de 91,0 e de 90,5, respetivamente, na segunda-feira, e de 96 e 84,2 a 15 de março, no início do processo de desconfinamento.

Existem atualmente no nosso país 27.425 casos ativos, mais 608 nas últimas 24 horas.

Há ainda 391 doentes internados (o número mais elevado desde os 395 contabilizados em 22 de abril), mais 27 do que na véspera. As Unidades de Cuidados Intensivos têm agora mais seis camas ocupadas, o que eleva o total para 94 internados com doença aguda. É preciso recuar quase dois meses para encontrar um número de internamentos em UCI mais elevado, quando a 25 de abril eram 98.

Desde o início da pandemia em Portugal, as autoridades de saúde já identificaram 862.926 infeções, 17.061 óbitos e 818.440 recuperados. Há atualmente 36.675 contactos em vigilância, mais 2.943 do que na véspera.

Região de Lisboa com dois terços dos novos infetados

Há mais 862 infetados com SARS-CoV-2 em Lisboa e Vale do Tejo, o que representa 66,4% do total de novos casos a nível nacional. O boletim dá também conta de três mortes por covid-19 na região (o outro óbito foi no Alentejo).

O Norte tem mais 194 infeções, o Centro soma mais 76, no Algarve são agora mais 88, o Alentejo tem mais 39, os Açores registam mais 27 e a Madeira 12.

Os números absolutos de casos e mortes por região ficam assim:

Relativamente a casos confirmados por faixa etária, a fotografia do país é a seguinte: