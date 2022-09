Marcelo prometeu demasiado? “Estamos no fio da navalha e não passar uma mensagem de cautela é tudo o que não se pode fazer neste momento”

Fazer promessas é sempre complicado mas há umas que nem sequer deveriam ser feitas por serem tão difíceis de cumprir. É o caso da promessa feita por Marcelo Rebelo de Sousa há dias, quando garantiu que Portugal não irá voltar a confinar, considera Bernardo Mateiro Gomes, médico especialista em Saúde Pública. “Estamos no fio da navalha e não passar uma mensagem de cautela, ou fazer uma comunicação de risco errática, é tudo o que não se pode fazer neste momento.” O especialista avisa que “a situação em Lisboa e Vale do Tejo não está controlada” e que há risco de os casos aumentarem ainda mais na região. Além disso, acrescenta, o processo de vacinação está numa “fase crítica”. “Se, por um lado, estamos a preparar-nos para começar a vacinar as faixas etárias mais jovens, por outro estamos mais atrasados do que países como o Reino Unido, cujo governo decidiu, ainda assim, adiar o confinamento por um mês.”

